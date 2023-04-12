Очолили окупаційні «органи влади» Мелітопольського району – у колабораціонізмі підозрюється депутат райради та ще четверо громадян України

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату Кирилівської селищної ради та ще чотирьом громадянам України у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, в червні 2022 року колишній депутат добровільно надав згоду на співпрацю з окупаційною владою РФ та погодився на пропозицію зайняти псевдопосаду «председателя Атманайского сельского совета».

Після призначення він підбирав кандидатів та співробітників у підпорядкований незаконний орган влади та забезпечував його безперешкодну роботу. Також закликав підприємців до співпраці з окупантами та реєстрації установчих документів за стандартами країни-агресора.

Інша підозрювана, яка підтримувала режим країни-агресора, була призначена так званою заступницею «председателя Атманайского сельского совета».

Ще двоє мешканців Мелітопольського району в липні 2022 року добровільно зайняли керівні посади в окупаційних органах влади – «председатель Ефремовского сельского совета» та «председатель Лиманского сельского совета».

У січні 2023 року пішла на співпрацю з російськими загарбниками ще одна громадянка України, яка обійняла псевдопосаду «заместителя главы администрации Кирилловского сельского поселения». З лютого 2023 року отримала підвищення до «первого заместителя главы» цього незаконного органу влади.

Наразі псевдопосадовці продовжують виконувати злочинні розпорядження представників окупаційної адміністрації та беруть участь у примусовій паспортизації населення. Крім цього, проводять агітаційні заходи серед освітян, на яких схиляють до відновлення навчального процесу за програмою країни-агресора.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура