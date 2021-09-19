В Одесской области задержаны браконьеры с уловом почти на два миллиона

Злоумышленники выловили почти три тысячи рыбин.

В Одесской области задержали двух браконьеров с морской рыбой кефалью на 1,7 миллиона гривень.

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении ГПСУ, злоумышленники задержаны в субботу, 18 сентября, на озере Алибей в Татарбунарском районе.

Отмечается, что мужчины на плавсредстве осуществляли незаконный вылов рыбы запрещенными орудиями.

Всего у них изъяли почти 250 кг – кефали более 2,8 тыс. штук.

Предварительная сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 1,7 млн грн.

В действиях браконьеров усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 249 Уголовного кодекса – «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным, добывающим промыслом».

Алибей – это соленоводный лиман, который находится в Белгород-Днестровском районе Одесской области на побережье Черного моря, пишет Википедия.