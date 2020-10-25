В OLX рассказали, как распознать мошенников и не стать их жертвой

Компания «OLX Украина» опубликовала данные, которые она собрала в ходе опроса пользователей ресурса. Согласно результатам исследования, 24% украинцев регулярно совершают покупки в интернете, а еще 53% украинцев делают это время от времени. Если принять эти цифры как достоверные, получается, что более 9 млн украинцев являются активными интернет-покупателями, а еще 21 млн – теми, кто только открывает для себя эту область и при этом, очевидно, имеет достаточно мало опыта и грамотности, с точки зрения безопасности.

В компании признают, что шансы встретить мошенников на разных интернет-ресурсах разные. Чтобы застраховать себя от вероятности подобной встречи, OLX рекомендуют покупать только на широко известных платформах с проверенной репутацией. Что касается самих пользователей, то 81% опрошенных ответили, что они занимаются онлайн-шоппингом именно на таких площадках, 27% покупают товары в небольших онлайн-магазинах, а 10% вообще не видят разницы между торговыми площадками.

Выбирая надежную торговую площадку, 53% пользователей изучают отзывы о продавце. 40% обращают внимание на то, как долго продавец предоставляет свои услуги. Причем, чем старше покупатель, тем более важным становится для него этот фактор.

36% опрошенных сообщили, что, выбирая продавца, ориентируются на рыночную стоимость товара или услуги. Существенное отклонение от этой цены является маркером, который сигнализирует о низком качестве продукции или недобросовестности продавца о низком качестве продукции или недобросовестность продавца. Интересно, что наиболее внимательна к этому показателю молодая аудитория от 17 до 25 лет (более 44%).

24% опрошенных пользователей отметили, что для них важен метод оплаты товара, поскольку довольно часто «деньги вперед» на карточку просят недобросовестные продавцы и пракически всегда так поступают мошенники. Тем не менее, результаты опроса OLX показали: более 40% пользователей все равно присылают деньги продавцу до получения товара.

Руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украина, Виктор Нобиуз отмечает:

«Существует пять наиболее распространенных признаков, по которым можно распознать мошенника при покупке: слишком низкая цена или уникальность предложения, манипуляции срочностью или чувством жалости, и, конечно, требование внести полную или частичную предоплату. Важно вовремя распознать отработанную схему, чтобы не попасть на крючок мошенника».

Если вы все-таки столкнулись с мошенниками, рекомендуем как можно скорее предпринять следующие действия:

если вы передавали мошеннику данные вашей карты — свяжитесь с банком и заблокируйте ее. Обратитесь в службу поддержки ресурса, где вы натолкнулись на мошенника: специалисты помогут ограничить деятельность аккаунта недобросовестного пользователя; только правоохранительные органы могут найти правонарушителя — поэтому сразу обратитесь в Киберполицию­ и подайте заявление о совершенном преступлении в местный участок.

Андрей Майданик, internetua.com