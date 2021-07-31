В Овручі затримали підозрюваного у вбивстві дружини

30 липня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла 23-річної жительки селища Першотравневого Гладковицької територіальної громади. За висновком експертів смерть жінки настала через отримані ножові поранення. За підозрою в їх нанесенні поліцейські затримали чоловіка загиблої.

У ході першочергових дій поліцейські з’ясували, що тіло жінки знайшли у квартирі, де вона мешкала разом з чоловіком. За його словами, він повернувся уранці додому і виявив дружину з пораненнями на підлозі у кухні.

Під час огляду місця події та фіксації усіх обставин працівники слідчо-оперативної групи Овруцького відділу поліції встановили, що на тілі жінки є ножові поранення. У подальшому також з’ясувалось, що між подружжям був затяжний конфлікт, а уночі з 29 на 30 липня давні образи спалахнули з новою силою.

Попередньо, поліцейські з’ясували, що у розпалі емоцій чоловік завдав дружині травми, що стали смертельними. Згодом намагався приховати обставини, зімітувавши ймовірність самогубства.

— Зібрані на місці події поліцейськими речові докази, а також висновки експертів під час попереднього огляду тіла жінки вказували на причетність до її смерті іншої особи. Відтак ми обґрунтовано запідозрили чоловіка, який плутався у своїх показах та суперечив сам собі , — розповів начальник відділу поліції № 1 Коростенського райуправління Руслан Прищепа. – Лише згодом підозрюваний розповів про події тієї ночі. Нині ми перевіряємо отриману інформацію.

Наразі за вказаним фактом триває розслідування за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Призначено низку експертних досліджень. Підозрюваного, 29-річного жителя смт Першотравневого, затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області