В Первомайске избрали меру пресечения участникам группировки, похищавшей газ из ж/д цистерн

Первомайский районный суд избрал меры пресечения семи фигурантам преступной группы, которые подозреваются в похищении сжиженного газа из вагонов-цистерн поездов в районе железнодорожной станции Первомайского района.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Как известно, 11 августа сотрудники полиции задержали участников этой группировки. Злоумышленники действовали по отлаженной схеме и распределенными ролями. Машинист поезда оставлял вагоны в условленном месте. Там уже на специально арендованном грузовике ждали другие фигуранты, которые присоединяли оборудования и откачивали газ. Затем краденый газ в сопровождении организатора доставляли на подконтрольную заправочную станцию, где его и реализовывали.

Судом в отношении пяти подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 181,6 тысячи гривен, одному из фигурантов — ночной домашний арест, 17-летнему участнику организованной группы судом избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

В отношении еще двух подозреваемых избрание меры пресечения продолжается.

Напомним, что ранее уже были задержаны двое из фигурантов. Узнав об этом, организатор группировки, бывший депутат горсовета, решил предложить начальнику местной полиции 5 тысяч долларов США за непривлечение его подельников к уголовной ответственности, то есть закрытие уголовного производства, возвращение изъятого автомобиля и непрепятствование его дальнейшей преступной деятельности.

О попытке подкупа начальник Первомайского районного отдела полиции сообщил внутренней безопасности полиции, сотрудники которой совместно с следователями ГУНП 11 августа задержали 42-летнего фигуранта при передаче обещанной суммы. Задержанному инкриминируют часть 3 статьи 369 («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу») Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено наказание до восьми лет заключения. Расследование продолжается.

По информации «Преступности.НЕТ», взятку начальнику Первомайского управления Нацполиции Владимиру Лопатину предалагали руководители охранной фирмы «Сармат 119» Дмитрий Казимир и Алик Горецкий

Отметим, Дмитрий Казимир – экс-депутат Первомайского городского совета от фракции «Оппозиционный блок», который занял место депутата Василия Мосякина. Ранее сообщалось, что в Николаевской области, в Первомайске нашли тело кандидата в народные депутаты Украины от партии «Оппозицонный блок» по 132 округу Василия Мосякина с огнестрельным ранением. В полиции обнародовали официальную версию — самоубийство.

Позже стало известно, что в Первомайске сгорело два автомобиля. Один из них — Audi Q7. Автомобиль принадлежит Дмитрию Казимиру. // Преступности.НЕТ