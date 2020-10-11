В Петербурге подросток попытался зарубить мать мачете

В Санкт-Петербурге подросток 2005 года рождения напал на мать. В ночь на 10 октября в квартире дома на Искровском проспекте он бил родительницу по голове и туловищу.

В итоге женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована в одну из больниц города. Сейчас ей оказывается медицинская помощь.

Злоумышленника задержали. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство матери, сообщается на сайте СУ СКР по Петербургу.

Между тем местные СМИ сообщают, что удары были нанесены мачете. // МК