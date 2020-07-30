В Петербурге расчленили известного рэпера из Украины

Задержана его супруга

В Петербурге найден мертвым известный рэпер Александр Юшко, выступавший под псевдонимом Энди Картрайт. Жена Юшко задержана расчленила его тело и попыталась от него избавиться.

Как сообщает Mash, супруга Юшко утверждает, что он умер четыре дня назад, вероятно, от передозировки наркотиками. Девушка не стала об этом говорить никому. Вместо этого она расчленила труп и разложила останки по пакетам, думая о том, как от них избавиться. Свой поступок она объяснила тем, что хотела скрыть смерть рэпера от его поклонников. Лишь на на четвертый день она решила позвонить адвокату.

Сейчас супруга задержана, судмедэксперты устанавливают, действительно ли причиной смерти Юшко стала передозировка от наркотиков.

Александр Юшко, он же Энди Картрайт — украинский хип-хоп исполнитель, с 2014 года был участником шоу Versus Battle. // МК