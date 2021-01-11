В полиции рассказали о предмете, взорвавшемся на территории винницкого детсада

Винницкое районное управление полиции обнародовало первые итоги расследования ЧП на территории детского сада № 7, где утром 11 января произошел взрыв.

По словам начальника управления Виталия Курчика, дети нашли неизвестный предмет на территории сада во время прогулки, и начали с ним играть.

Оказалось, что этим предметом была петарда, которая взорвалась.

«Незначительные травмы получили трое детей — 5-летняя девочка и двое 6-летних мальчиков. Детей осмотрели врачи. В госпитализации они не нуждались», — сообщил Курчик, которого цитирует пресс-служба МВД Украины.

В полиции показали оперативное видео с места инцидента.

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»