В Польше полицейские убили украинца при задержании

Неподалеку от польского города Бжезины при задержании гражданина Украины правоохранители применили электрошокер и газовый балончик.

В результате, мужчина скончался, передает УНН со ссылкой на Dziennik Lodzki.

Так, сообщается, что инцидент произошел в ночь на воскресенье возле Бжезин в селе Туравянки. По данным издания, гражданин Украины несколькими днями ранее приехал работать на стройке. Он находился на карантине, поэтому не мог покинуть свою комнату.

Однако, по словам журналистов, украинец ночью вышел из квартиры и начал стучать по окнам соседних домов. Жители соседних домов в итоге обратились в полицию.

Когда к месту происшествия прибыл патруль, сообщается, что украинец был взволнован и вел себя агрессивно. Пока неизвестно, был ли он в состоянии алкогольного опьянения.

“Сотрудники правоохранительных органов призвали его успокоиться. Напрасно.

… они применили электрошокер, благодаря которому одолели агрессивного мужчину и надели на него наручники. Вскоре прибывшему из Украины стало плохо. Милиционеры начали реанимацию и вызвали скорую помощь. К сожалению, гражданин Украины скончался”, — сказано в сообщении издания.

Ключевым элементом в данном деле будет вскрытие, которое объяснит причину смерти, сообщила, пресс-секретарь районной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня.

Как сообщил нам комиссар Адам Коласа из пресс-службы Губернского управления полиции в Лодзи, полиция начала внутреннее расследование по этому делу.