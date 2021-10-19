В Полтаве «авторитетный» пятиклассник ходит с ножом и терроризирует весь лицей

Мальчик угрожает даже учительнице, он бьет детей, однако никто не может его унять.

В Полтаве ученик лицея №6 «терроризирует» учащихся и учителей. Пятиклассник запугивает детей, носит с собой нож и сигареты, а недавно он бросил в голову девочки свинец. Никто не может унять ученика, а родители его одноклассников решили не пускать своих детей в учебное заведение.

Об этом председатель родительского комитета полтавского лицея рассказала изданию «Полтавщина». Источник информации не хочет раскрывать свою личность, потому что боится мести от родителей агрессивного парня.

По словам председателя родительского комитета, пятиклассник уже запугал учеников лицея. Парень якобы приносит в учебное заведение нож наркотики, сигареты и газовый баллончик. Совсем недавно он, как говорит источник, травмировал одноклассницу — швырнул ей в голову кусок свинца. Девочка получила сотрясение мозга.

Ученик лицея не слушается даже директора, педагогический коллектив никак не может повлиять на мальчика. Родители других детей возмущены поведением пятиклассника и боятся за безопасность в лицее.

«Сегодня мы решили, что наш класс не придет в школу, это 33 ученика. Дело в том, что мы не хотим подвергать опасности наших детей… Этот парень носит с собой нож, газовый баллончик, наркотики и сигареты. Он запугивает, избивает других учеников, крадет их вещи. Авторитетов в школе у него нет. Он угрожает учительнице: «я знаю, где ты живешь, ходи и оглядывайся», — рассказала председатель родительского комитета.

Ученика могли не брать в пятый класс из-за его «нулевого» уровня знаний. Сначала лицей отказал мальчику в обучении, однако его мать пожаловалась в управление образования и ребенка все же перевели в следующий класс.

По словам главы родительского комитета, действия мальчика одобряют его родители. Ученика боятся в лицее, ведь он якобы является сыном человека, который входит в криминальную группировку.

Возмущенные родители детей, которых запугивает мальчик, неоднократно обращались в полицию. Однако правоохранители так и не смогли унять ученика. Теперь взрослые просят управление образования перевести пятиклассника в другое учебное заведение. Если и там не помогут, родители будут писать в Министерство образования.

Как сообщило издание, полиция Полтавы уже составила на родителей парня восемь админпротоколов, их могут лишить прав на воспитание ребенка. Теперь проблему решает соцслужба, дело дойдет до суда. // УНИАН