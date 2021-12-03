В Ривненской области судили мать школьника, который устроил травлю учительницы в Instagram

Женщина частично признала вину сына.

Мать ученика лицея в селе Вичевка Ровенской области судили из-за того, что он травил учительницу в соцсети Instagram. Школьник опубликовал видео и писал оскорбления в ее адрес.

Об этом говорится в постановлении Заречненского районного суда.

В материалах дела отмечается, что в мае этого года ученик совершил психологический буллинг (травлю) в отношении педагога. Он оставлял оскорбительные комментарии в ее адрес в Instagram, «вследствие чего мог быть причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшей».

Поскольку в материалах дела школьника называют малолетним, ему еще нет 14 лет. Ответственность за его поступки несут родители.

Ответчицей и делу была мать мальчика. Женщина частичного признала вину.

По версии матери мальчика, в тот день учительница опоздала на урок. Поскольку ее не было, сын решил поесть. Когда педагог зашла и увидела это, начали кричать на ученика и заставила выбросить еду. Между ними возник конфликт.

Впоследствии мать узнала, что мальчик издевался над учительницей в соцсетях. Он опубликовал в Instagram видео о потерпевшей и писал оскорбления в ее адрес.

В материалах не уточняется, что именно за видео распространил мальчик. Однако он попросил прощения у учительницы.

Суд подтвердил факт буллинга, поэтому не исключено, что мать булера признали бы виновной и привлекли к административной ответственности. Однако это стало невозможным по техническим причинам.

Дело в том, что материалы дела поступили в суд аж 9 ноября. А взыскание (по делам о буллинге чаще всего речь идет о штрафе 850 грн и судебном сборе 454 грн) судья может наложить не позднее чем через три месяца со дня совершения правонарушения. Поэтому срок, когда это можно было сделать, истек еще в августе – производство по делу закрыли. // УНИАН