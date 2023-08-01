В російському дитячому таборі згвалтували малолітніх дівчат з України

Також від дій гвалтівника постраждала дівчинка із Підмосков’я.

В Росії педофіл зґвалтував п’ятьох школярок у дитячому таборі. Серед постраждалих чотири українські дівчинки, вивезені з окупованої частини Донеччини. Про це повідомляє російське видання Shot.

Подія сталася 29 липня у дитячому таборі “Щасливе дитинство” в Анапі, Краснодарський край. За попередніми даними, 49-річний безробітний мешканець Воронезької області зайшов до кімнати відпочинку та вчинив дії сексуального характеру щодо п’яти школярок 10-12 років. Серед постраждалих чотири дівчинки з Донецької області України, пята – з Московської області РФ.

Видання стверджує, що педофіла вже затримали, зараз із ним працюють слідчі. Порушено кримінальні справи за статтями російського Кримінального кодексу “Розпусні дії” та “Насильницькі дії сексуального характеру” щодо неповнолітніх.

Наразі російські силовики з’ясовують, як чоловік потрапив до дитячого табору. Стверджується, що в минулому його вже притягали до відповідальності за проникнення до житлового будинку, розпивання алкоголю у заборонених місцях та вживання наркотиків. // УНІАН