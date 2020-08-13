В России 83-летний педофил совратил четверых детей

В Зеленограде завершено расследование уголовного дела против престарелого мужчины, совращавшего соседских детей.

По версии следствия, жертвами педофила стали четверо детей — 7, 9, 10 и 12 лет.

Как рассказали в прокуратуре, пенсионер познакомился с тремя из них во дворе своего дома, угостив их конфетами. В январе 2019 года, по версии следствия, дети пришли к мужчине домой, где он совершил в отношении каждого ребенка насильственные действия сексуального характера, чем причинил им моральные страдания.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что пенсионер не отдавал отчет своим преступным действиям, так как страдает органическим расстройством личности. Уголовное дело направили в суд для решения вопроса о принудительном лечении педофила в психиатрическом стационаре. // netall.ru