В России мужчина убил и расчленил мужа любовницы

В Забайкалье, в поселке Атамановка 42-летний местный житель убил супруга своей любовницы. Как оказалось, в октябре 2020 года между мужчинами произошла ссора во время застолья. В итоге гость набросился на 38-летнего хозяина дома и задушил его.

Чтобы скрыть следы преступления, он завернул в ковер тело убитого и перенес в гараж. После этого любовник вернулся в дом к своей возлюбленной и продолжил употреблять спиртное.

Как сообщили в местном СК, спустя несколько дней мужчина расчленил тело убитого в гараже и закопал возле дома.

При этом женщина заявила в полицию, что супруг ушел из дома и исчез. Также она начала покрывать любовника.

Тем не менее, следователи установили, что супруг женщины был убит и нашли вероятного убийцу. Против 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье за убийство. Женщине же предъявили обвинение в укрывательстве особо тяжкого преступления. // МК