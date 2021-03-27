В России полицейский снимал на камеру, как сожительница насилует собственного сына

Женщина собиралась продавать записи

Мальчика, которого насиловали собственная мать и ее сожитель — сотрудник одного из подмосковных отделов полиции (он был уволен из органов) — передали на воспитание бабушке. Жуткая правда вскрылась, когда особисты изъяли мобильник оперативника, задержанного за вымогательство. В скором времени оба предстанут перед судом.

Как стало известно «МК», на днях следователи ГСУ СК по Московской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела уголовного розыска, и его сожительницы, которые на протяжении нескольких месяцев издевались над несовершеннолетним сыном женщины. Все вскрылось совершенно случайно.

12-летний Антон (имена изменены) проживал с мамой – 44-летней Анной и ее гражданским супругом – 39-летним Сергеем. Мужчина работал в полиции. В конце декабря 2019 года он был задержан за должностное преступление – вымогал 300 000 рублей у гражданки, обещая не вносить в протокол обнаруженные у нее наркотики. Из-за этой истории опера уволили из органов. После задержания следователи изъяли мобильный телефон экс-полицейского, в котором обнаружились отвратительные видеозаписи со взрослой женщиной и маленьким мальчиком. Сотрудники установили личность женщины, ею оказалась та самая Анна, сожительница задержанного. А мальчик — ее сыном.

Анну сразу же задержали. Как стало известно, она использовала собственного ребенка для последующей продажи омерзительных видео через интернет. Сыну приказала молчать и никому не рассказывать о происходящем. В роли видеооператора выступал сожитель женщины. Теперь помимо должностного преступления, ему придется ответить и за более тяжкие деяния. Следователи возбудили в отношении Анны и Сергея уголовные дела сразу по нескольким статьям уголовного кодекса РФ «насильственные действия сексуального характера» и «половое сношение с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное группой лиц.

Мальчик передан на воспитание родственникам, с ребенком работают психологи.