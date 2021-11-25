В России женщина убила 69-летнюю няню своего сына и сожгла ее тело

Кировский суд Волгограда приговорил к девяти годам лишения свободы 35-летнюю местную жительницу, избившую до смерти 69-летнюю няню своего маленького сына. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.

Причина конфликта не уточняется. Однако, как выяснило следствие, в течение зимы 2019 года женщина постоянно била пожилую няню сына. Одна из травм была настолько серьезной, что пострадавшая не могла самостоятельно ходить.

Во время последней ссоры подсудимая жестоко избила беспомощную пенсионерку, после чего няня скончалась. Тело подсудимая вместе с сожителем вывезла из квартиры и сожгли на пустыре.

Женщина признана виновной по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Она полностью признала свою вину в смерти пенсионерки. // Znak.com