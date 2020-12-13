В российской больнице изнасиловали 10-летнего мальчика

Москвичка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании 10-летнего сына.

По словам заявительницы, все произошло во время лечения ребенка в отделении нефрологии Филатовской больницы, а насильником стал 17-летний сосед по палате.

Как выяснилось, преступление произошло еще в сентябре, но мальчик молчал о случившемся, сообщает Рен ТВ.

Мама заявила, что ее ребенок не оказал старшему товарищу сопротивления, поскольку не осознавал, что с ним делают.

Подозреваемый уже идентифицирован, он дает показания. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»