В российской Тюмени охранник пытался задушить школьницу

Во дворе одной из школ Тюмени сотрудник частного охранного предприятия сначала вступил в конфликт с одним из подростков, которого схватил за шею, а затем с еще одной школьницей, которую перекинул через заборчик, повалил и, судя по крикам очевидцев, начал душить.

Конфликт попал на видео, которое впоследствии было опубликовано в Интернете.

В Следственном комитете Российской Федерации, что по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой планируется опросить всех участников конфликта, а также руководство школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. // МК