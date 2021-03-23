На Харківщині повідомлено про підозру члену терористичної організації «ЛНР»
За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку, який брав участь у незаконному збройному формуванні терористичної організації так званої «Луганської народної республіки».
В результаті проведених слідчих дій було встановлено та затримано громадянина України, який будучи у складі так званої «ЛНР» приймав активну участь у бойових діях проти українських військових на Донбасі.
В ході обшуку за місцем мешкання фігуранта виявлено та вилучено бойові гранати РГД-5 та РГО з запалами.
На цей час чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Особі повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3, 263 КК України, а саме участь у терористичній організації та незаконне поводження з бойовими припасами.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБ України в Харківській області.
Пресслужба Харківської обласної прокуратуриTweet