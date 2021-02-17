У Польщі банда наркодилерів з України викрала 25-річну дівчину

У столиці Польщі затримали групу громадян України, яких звинувачують у торгівлі наркотиками, скоєнні ДТП, нападі на правоохоронців, а також викраденні і насильницькому утриманні 25-річної українки.

Про це повідомляє пресслужба варшавської поліції.

Днями поліція Урсинівського управління кримінальної поліції затримали 21-річного українця. При ньому була знайдена марихуана, а також докази торгівлі наркотиками. Однак правоохоронцям було відомо, що він є лише членом злочинного угруповання.

Незабаром їх увагу привернув сріблястий Ford, а під час спілкування з 2 чоловіками всередині водій автомобіля натиснув на газ і зробив спробу втечі. Через кілька сотень метрів авто врізалося в рекламний стовп, водій та пасажир спробували продовжити втечу, проте їх спіймали. Чоловіки виявилися громадянами України, а в машині були знайдені марихуана і мефедрон.

Так як всі затримані разом орендували житло в Варшаві, правоохоронці поїхали туди, щоб перевірити, чи є там ще наркотики. На місці виявилося, що в квартирі знаходяться ще троє громадян України, які чинили опір і напали на поліцейських.

Після того, як на них надягли наручники, в квартирі провели обшук. Крім наркотиків в одній з кімнат виявили 25-річну громадянку України. Вона розповіла, що вдень раніше її викрали з її квартири у Вроцлаві і під загрозою нанесення тілесних ушкоджень ножем вивезли і утримували в Варшаві. Причиною цього був борг її хлопця за наркотики.

Всім затриманим від 21 до 26 років. Їм загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі, а поки вони заарештовані на 3 місяці. // Діло