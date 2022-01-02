В Ровно пьяный водитель сбил насмерть военного

В Ровно пьяный водитель легковушки Audi сбил человека на дороге и скрылся. Впоследствии его нашли правоохранители и задержали. Пострадавший пешеход в результате полученных травм скончался в больнице.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию Ровенской области.

Авария произошла на улице Соборной на глазах у патрульных.

Автомобиль ехал на большой скорости и сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Водитель после наезда на человека не остановился и двинулся дальше.

“Полицейские немедленно вызвали „скорую“ для потерпевшего, а ориентировку об автомобиле передали всем патрулям. На место ДТП прибыл еще один экипаж, и патрульные начали преследование беглеца”, — говорится в публикации.

Впоследствии машину Audi с механическими повреждениями обнаружили на улице Дорошенко. Водитель и пассажир легковушки вели себя агрессивно, поэтому на них пришлось надеть наручники.

Как оказалось, водитель-24 — летний житель села Бармаки под Ровно-был пьян. Драгер при проверке показал 2,10 промилле алкоголя. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

Сведения о факте — пьяное вождение, повлекшее смерть потерпевшего — следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортом до 10 лет.

Также сообщается, что погибший — 27-летний военнослужащий в отпуске, житель Костополя.