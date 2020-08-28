В столиці виготовляли фальсифіковані тютюнові суміші для кальянів

Податковою міліцією ГУ ДФС у м. Києві за процесуального керівництва прокуратури міста викрито діяльність з незаконного виготовлення та зберігання тютюнових виробів (тютюнова суміш для кальянів).

Під час досудового розслідування кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України встановлено, що на території Київської області невстановлені особи від імені столичного підприємства займалися незаконною діяльністю, пов’язаною із виробництвом та зберіганням з метою подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюнової суміш для кальянів) без марок акцизного податку встановленого зразка.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем виробництва та зберігання вилучено значну партію фальсифікованих тютюнових виробів (тютюнової суміш для кальянів) вагою понад 4 тонни та обладнання що забезпечує масове виробництво зазначеної продукції (упаковочну лінію, фасувальні станки, ваккуматор, варні чани, пристрій для змішування).

Загальна орієнтовна вартість вилучених тютюнових виробів та обладнання складає приблизно 14,5 млн гривень.

На даний час, слідство у кримінальному провадженні триває, вживаються заходи зі встановлення джерел надходження фальсифікату та кола осіб, причетних до вказаної незаконної діяльності з метою притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.

Державна фіскальна служба України