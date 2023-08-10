В столиці припинено діяльність чергового шахрайського call-центру

Зловмисники облаштували сall-центр в офісному приміщенні одного з бізнес-центрів Оболоні. У приміщенні було повноцінно обладнано 111 робочих місць. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.\

Поліцейські столичної Оболоні отримали інформацію щодо роботи call-центру по проспекту Степана Бандери. На місці події працювала слідчо-оперативна група районного управління поліції та поліцейські полку поліції особливого призначення № 1.

Під час проведення обшуку офісного приміщення правоохоронці виявили 111 облаштованих робочих місць, які були оснащені комп’ютерною технікою. З місця події поліцейські вилучили системні блоки, жорсткі диски, мобільні телефони та робочі блокноти.

Нині поліцейські столиці за підтримки фахівців кримінального аналізу документують порушення та встановлюють всіх осіб, причетних до діяльності call-центру.

Слідчі Оболонського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, днями слідчі поліції Києва за оперативного супроводження управління кіберполіції у м. Києві та процесуального керівництва Київської міської прокуратури припинили діяльність шахрайського call-центру, який знаходився в одному з офісних приміщень у Печерському районі.

Відділ комунікації поліції Києва