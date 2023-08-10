В столиці припинено діяльність чергового шахрайського call-центру

Published

Зловмисники облаштували сall-центр в офісному приміщенні одного з бізнес-центрів Оболоні. У приміщенні було повноцінно обладнано 111 робочих місць. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.\

Поліцейські столичної Оболоні отримали інформацію щодо роботи call-центру по проспекту Степана Бандери. На місці події працювала слідчо-оперативна група районного управління поліції та поліцейські полку поліції особливого призначення № 1.

На зображенні може бути: стіл

Під час проведення обшуку офісного приміщення правоохоронці виявили 111 облаштованих робочих місць, які були оснащені комп’ютерною технікою. З місця події поліцейські вилучили системні блоки, жорсткі диски, мобільні телефони та робочі блокноти.

На зображенні може бути: динамік

Нині поліцейські столиці за підтримки фахівців кримінального аналізу документують порушення та встановлюють всіх осіб, причетних до діяльності call-центру.

Слідчі Оболонського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, днями слідчі поліції Києва за оперативного супроводження управління кіберполіції у м. Києві та процесуального керівництва Київської міської прокуратури припинили діяльність шахрайського call-центру, який знаходився в одному з офісних приміщень у Печерському районі.

Відділ комунікації поліції Києва

Like

Tags:

You may also like...