В Сумах будут судить криминального «авторитета»

Сумская местная прокуратура 13 марта утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении группы из трех человек, которые занимались поставкой наркотиков в исправительное учреждение.

Криминальный авторитет, находящийся в колонии, наладил поставку заключенным запрещенных предметов. Он также будет отвечать за распространение преступного воздействия (ч.2 ст.255-1, ч.3 ст.307 УК Украины). Его сообщникам, которые перебрасывали на территорию учреждения пакеты с наркотиками, инкриминируется совершение преступления в составе организованной группы (ч.3 ст.307 УК Украины).

По данным следствия, отбывая наказание, один из заключенных, который пользуется авторитетом в криминальной среде, организовал в колонии своеобразный бизнес, в частности систематически продавал сокамерникам «каннабис». Наркотики он получал от своих товарищей, находившихся на свободе.

Договариваясь по телефону о месте и времени, дельцы приезжали под стены колонии и перебрасывали на территорию пакет с запрещенными веществами. Задокументировано 4 эпизода незаконного перемещения в колонию наркотических средств.

Во время очередной попытки перебросить пакет на территорию учреждения 17 сентября 2020 г. двух человек задержали. При этом мужчины пытались скрыться от правоохранителей на собственном автомобиле, совершив при этом ДТП. У задержанных было изъято около 1 кг «каннабиса». В то же время были проведены обыски в колонии, где у организатора наркоторговли был найден пакет с наркотиками и телефон. // Ваш шанс