В Сумах ревнивец выстрелил в голову знакомому

В Сумах оперативники задержали мужчину, который стрелял в своего знакомого из пневматической винтовки.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.

Происшествие случилось на одной из улиц областного центра. О ранении на линию «102» сообщили медицинские работники областной больницы.

«Как установили правоохранители, 36-летний местный житель нанес своему давнему знакомому телесные повреждения, выстрелив в голову из пневматической винтовки», — сообщили в полиции.

Правоохранители установили, что между мужчинами существует давний конфликт из-за ревности. После распития спиртных напитков 35-летний мужчина решил пойти к своему знакомому для выяснения отношений. Однако разговора не получилось. Злоумышленник открыл стрельбу с балкона из пневматического оружия. Пострадавший с пулевым ранением госпитализирован в больницу.

Во время обыска по месту жительства 36-летнего «стрелка» полицейские нашли винтовку с зарядами.

«Стрелок» задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. А следователи квалифицировали действия злоумышленника по ч. 1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» УК Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.