В Сумах у мужчины нашли 19 дисков с детской порнографией

В Сумах полиция провела обыски в квартире местного жителя. У него нашли 19 дисков с детской порнографией.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию Сумской области.

Мужчина хранил дома диски с детской порнографией. На кадрах, которые опубликовала полиция, видно, как они во время обысков включили подозреваемому видео с детской порнографией. Полицейские спросили его, сколько лет девушкам на видео. Подозреваемый это не смог объяснить и заявил, что якобы “не смотри на то, сколько им лет”.

“Не знаю, может ей 10, может 15”, — заявил он.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по факту хранения детской порнографии ч. 1 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Сейчас идет следствие.