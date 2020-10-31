В Тернополі невідомий з ножем напав на чоловіка
Інцидент трапився на вулиці Волинській. Невідомий підбіг до 34-річного чоловіка та встромив ножа у живіт.
Про це розповів директор Центру ЕМД Тернопільської області Михайло Джус. Повідомляє «Ternopil24».
Перехожі одразу ж викликали швидку допомогу. Медики госпіталізували чоловіка.
Відомо, що в 34-річного чоловіка діагностували проникаюче поранення черевної порожнини. Зараз він знаходиться під постійним наглядом медиків.
Поліція розшукує невідомого нападника.Tweet