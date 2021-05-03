В Токмаке суд оправдал полицейского, попавшегося на взятке

Токмакский районный суд Запорожской области оправдал бывшего полицейского, которого обвиняли в получении взятки. Об этом стало известно из приговора суда.

В 2015 году «на горячем» задержали инспектора по охране общественного порядка, который в течение трех недель исполнял обязанности начальника отдела.

По версии обвинения, полицейский хотел 4 тысячи гривен за содействие в деле о краже имущества местной общины — мусорного бака, в похищении которого обвиняли двоих мужчин. Они купили его, а обнаружив повреждения, продали на металлолом.

Утверждается, что сотрудник полиции якобы предложил за деньги помочь одному из них избежать ответственности, а второму смягчить квалификацию.

Его задержали после вероятной передачи денег. Машина полицейского стояла в тупике улицы. Он пытался бежать, при этом выбросив 800 гривен в окно. Еще 600 гривен нашли при обыске под сиденьем авто. При этом, почему фактически нашли всего 1400 гривен из 4 тыс. гривен в приговоре не поясняется. Судьба остальной суммы неизвестна.

На смывах с рук обвиняемого, его сумки и элементов дверей машины были следы химического вещества -люминофора. Хотя сам он вину не признавал. Сторона защиты объясняла, что люминофор попал на руки и сумку обвиняемого из-за неоднократных контактов участников следственных действий с обвиняемым и его вещами, автомобилем как до, так и во время проведения следственных действий, а также на неоднократное выключение видеозаписи.

Суд решил, что совершение преступления сотрудником полиции не доказано, а личный обыск проведен незаконно. Следователи имели разрешение только на обыск машины.

УПК позволяет провести обыск лиц, находящихся в жилище или ином владении, если есть достаточные основания полагать, что они прячут при себе предметы или документы, имеющие значение для уголовного производства. Подозреваемого задержали на расстоянии примерно 350 метров от автомобиля и привели к месту обыска авто, поэтому он не может подпадать под определение лица, находящегося в жилище или ином владении, которые подлежат обыску.

Поэтому все полученные при личном обыске доказательства, в том числе смывы с рук и сумки, признаются недопустимыми и судом не учитываются.

На видеозаписи не зафиксировано любого разговора о получении денег или, чтобы работник полиции указывал куда их положить, также не видно денег или того, как их оставили в автомобиле.

Кроме того, для суда непонятно, почему обвиняемый часть денег выбросил в окно, а остальные нет. В материалах следствия отсутствует информации о передаче денег несколькими траншами или в различных упаковках, фасовке, или о других возможных причинах раздела суммы денег. // 368.media