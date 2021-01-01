В центрі Львова чоловік влаштував стрілянину з пістолета

Сьогодні пів другої ночі патрульні виходячи з нічного магазину на проспекті Шевченка почули звуки подібні на постріл. Вони побачили чоловіка з предметом схожим на пістолет Форт-17Р у руках.

Чоловік поводився агресивно і перебував у стані алкосп’яніння. Його затримали від викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції.

У 37-річного мешканця іншої області виявили пристрій для відстрілу гумових куль Форт 17Р, а також два магазини, в яких знаходились 16 патронів, а також, ще 6 пістолеті і патрон в патроннику.

Чоловіка супроводили до відділку поліції. Там на нього дільничний склав протокол за ст. 174 (Стрільба з пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях) КУпАП.

Зброю вилучили до рішення суду.

Патрульна поліція Львівської області