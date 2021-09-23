В Украине анонсировали создание специальной тюрьмы для «воров в законе»

«Воры в законе» опасны даже за решеткой, отметила заместитель министра юстиции.

В Украине уже в следующем году может появиться специальная тюрьма для так называемых «воров в законе».

Об этом в программе «Право на Право» телеканала «Дом» сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Она подчеркнула, что «воры в законе» опасны как на свободе, так и в тюрьмах, поскольку пользуются огромным влиянием.

Именно поэтому «воров в законе» так важно изолировать, чтобы исключить это влияние, а для этого нужны специальные возможности, техника.

По ее словам, уже в следующем году в Украине могут быть созданы первые учреждения специально для «воров в законе».

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы создать в Украине хотя бы два учреждения с таким специальным статусом, и проработать все технические средства, проработать эмоциональное, психологическое состояние персонала в таких учреждениях, подготовить всю команду к работе с такими субъектами, чтобы и их пытаться ресоциализировать. Мы рассчитываем на то, что будем готовы принять первых осужденных по такой статье уже в следующем году», – сказала замминистра.

По ее словам, условия содержания «авторитетов» в подобных учреждениях будут соответствующим образом организованы.

«Это камерный тип содержания, а не просто «общежитие», где все могут находиться вместе. Это изолированные помещения, а для государства дороже содержать такие учреждения. Это технические средства – видеосвязь, видеонаблюдение, видеорегистраторы для персонала, чтобы избежать конфликтов. Это должно быть современное заведение», – подытожила Высоцкая. // УНИАН