В Україні судитимуть ідеолога «русского мира» Дугіна, який закликав знищити Україну та її мешканців

В Україні заочно судитимуть ідеолога так званого “русского мира” Олександра Дугіна.

Про скерування обвинувального акту до суду повідомляє Офіс Генпрокурора.

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно російського пропагандиста та ідеолога «русского мира» за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і публічних закликів до геноциду (ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 442 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений публічно закликав та розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, розпалював національну ворожнечу.

Він також розповсюджував матеріали з публічними закликами до геноциду українського народу.

З травня 2022 року пропагандист створював та поширював у забороненій в Україні соцмережі «Вконтакте» публікації, у яких закликав «освободить» всю Україну, а не тільки Херсон та Донбас. І разом з Росією та «освобождьонной» Україною створити «Новое Государство, настоящую Империю, с миссией и Духом, православное Царство». Він також пропагував подальшу ескалацію війни.

Крім того, підозрюваний розповсюджував публікації із закликами знищити Україну та її мешканців до останнього, наносити ракетні удари по містам України, зокрема центру Києва.

Нагадаємо, у червні СБУ повідомила Дугіну про підозру. Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, СБУ проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України. // LB.ua