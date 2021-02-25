До 7 років позбавлення волі засуджено жительку Київщини за вбивство співмешканця
Прокурорами Києво-Святошинської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення 53-річної мешканки с. Катюжанка, яка позбавила життя свого співмешканця (ч.1 ст.115 КК України)
Досудовим слідством встановлено, що у лютому минулого року між цивільним подружжям виник черговий конфлікт.
Жінка схопила кухонний ніж та нанесла 34-річному коханому удар в область грудної клітини, в результаті чого потерпілий помер на місці скоєння злочину. Вину підсудної повністю доведено стороною обвинувачення.
За рішенням Обухівського районного суду зловмисницю засуджено до 7 років позбавлення волі.
Пресслужба Київської обласної прокуратуриTweet