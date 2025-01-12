В Україні введено адміністративну відповідальність за сексуальні домагання

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За Законом України №3733-ІХ, введено адміністративну відповідальність за сексуальні домагання — Кодекс про адміністративні правопорушення доповнено новою статтею 173-7

Сексуальні домагання — це будь-які дії сексуального характеру, вчинені умисно проти бажання особи. Вони мають такі ознаки:

  • Ображають або принижують людину.
  • Мають сексуальний характер.
  • Можуть бути вербальними (слова), невербальними (жести, рухи тіла) чи вчинятися з використанням електронних комунікацій.

Прикладами сексуальних домагань в онлайн просторі є надсилання небажаних повідомлень, зображень та відео. Або ж публікування таких матеріалів у мережі, створюючи навколо людини залякувальне, вороже, образливе або принизливе середовище.

Відповідальність за вчинення сексуальних домагань настає з 16 років.

Національна поліція України

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