В Україні заарештували активи підприємства-власника мережі заправок AMIC

В Україні заарештували корпоративні права підприємства, якому належить одна з мереж автозаправних станцій. Підприємство було пов’язане з російськими компаніями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про мережу заправок AMIC. До 2014 року вони працювали під російським брендом “Лукойл”.

“Накладено арешт на корпоративні права підприємства, якому належить одна з мереж автозаправних станцій на території України, на загальну суму понад 50 млн гривень, а також на 308 об’єктів нерухомості цього підприємства – автомобільні заправні станції, склади та земельні ділянки”, – йдеться в повідомленні ОГП.

Слідство встановило, що посадові особи підприємства протягом 2015-2022 років ухилилися від сплати податків на суму понад 270 млн гривень.

Крім того, вони протиправно перерахували на користь юридичної особи-нерезидента, підконтрольного російській нафтовій компанії кошти в сумі понад 1 млрд гривень з метою їх легалізації.