Викрито колаборанта з Луганщини, який обійняв посаду так званого «головного лікаря»

За процесуального керівництва Сватівської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру мешканцю Сватівщини, який став «головним лікарем». Йому інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року 65-річний мешканець смт Білокуракине, колишній головний лікар однієї з лікарень Луганщини, добровільно обійняв псевдопосаду «головного лікаря» «Державної установи Білокуракинська центральна районна багатопрофільна лікарня» лнр. Так звана «державна установа» псевдореспубліки підпорядковується фейковому «міністерству охорони здоров’я лнр».

Підозрюваний організовує роботу псевдомедичної установи, забезпечує державну політику та нормативно-правове регулювання у сфері охорони здоров’я на тимчасово окупованій території смт Білокуракине на Луганщині.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської окружної прокуратури)