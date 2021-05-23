В Умані поліція затримала ізраїльтянина, який стріляв у співвітчизників-хасидів

Правоохоронці затримали чоловіка за фактом стрілянини в Умані на Черкащині.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Черкаської області.

Вчора, 22 травня близько 15:00 до поліції Уманщини надійшло повідомлення про те, що на вулиці Софії Перовської сталася стрілянина.

З’ясувалося, що у приміщенні готелю між чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. У результаті постраждали двоє осіб, громадяни Ізраїлю.

Зловмисник поранив одного хасида в грудну клітку, іншого — в руку. Після чого, втік у невідомому напрямку ще до приїзду правоохоронців.

Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні. Наразі, їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків та відібрали пояснення в очевидців, а також встановили особу зловмисника. Ним виявився 22-річний громадянин Ізраїлю.