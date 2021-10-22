В Умані правоохоронці викрили чоловіка у розбещенні дітей у соцмережі

Правоохоронці викрили жителя Умані, який розбещував дітей в одній із соціальних мереж. Речові докази вилучено. Зараз слідчі розслідують кримінальне провадження.

Житель Умані в одній із соціальних мереж ввійшов у довіру до неповнолітньої, розповсюджував фотозображення порнографічного характеру, тим самим примушував малолітню до створення зображень порнографічного характеру та ставив запитання інтимного характеру.

Працівники міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, кіберполіцейські, правоохоронці карного розшуку спільно зі слідчими Уманського районного управління поліції та Слідчого управління, за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення провели обшук у 35-річного уманчанина.

У нього виявили та вилучили мобільний телефон, ноутбук зі значною кількістю фото та відеоматеріалів, що містять порнографічний характер та можуть також належати до дитячої порнографії, флеш накопичувачі та сім карти. Вилучене направили на експертне дослідження.

Зараз розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Наразі слідчі дії тривають. Поліцейські вживають заходи щодо встановлення всіх осіб, які могли стати жертвами правопорушника.

Сектор комунікації поліції Черкаської області