В Ужгороді поліцейські розкрили крадіжку майна з церкви

Днями до поліції Ужгорода надійшло повідомлення про крадіжку з церкви. Під час огляду місця події з’ясувалося, що невідомі викрали позолочені хрести.

За фактом злочину дізнавачі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування оперативники встановили, що до крадіжки причетні троє малолітніх дітей. Всі вони жителі обласного центру.

Наразі з родиною малолітніх правопорушників працюють поліцейські. Родину взяли на контроль ювенали, які докладатимуть всіх зусиль щоб виправити таку поведінку дітей. Адже саме вчасне реагування на проблему дає можливість позитивно її вирішити та не допустити подібних випадків у майбутньому.

Тим часом викрадене майно поліцейські повернули служителям церкви.

Поліція Закарпатської області