В Ужгороді спалили автомобілі журналіста (фото)

Сьогодні близько 5.20 години ранку на лінію «102» надійшло повідомлення про загорання автомобіля по одній із вулиць на околиці Ужгорода.

За вказаною адресою прибули пожежники та слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду місця події з’ясувалося, що вогнем повністю пошкоджено автомобіль марки «Subaru Forester» та частково автівку «Volkswagen Beetle», що була припаркована неподалік.

Обидва транспортні засоби були у користуванні жителя Ужгородщини, який займається журналістською діяльністю.

Наразі поліція встановлює всі обставини події. За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, шляхом підпалу).

Розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області