Підрядника судитимуть за розкрадання ₴500 тис. бюджетних коштів на ремонті столичних укриттів
Голосіївська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно керівника підрядної організації за обвинуваченням у заволодінні бюджетними коштами на капітальному ремонті укриттів та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, у липні 2022 року службові особи Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації з метою заволодіння бюджетними коштами забезпечили підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд у школі в Голосіївському районі.
По завершенню робіт підрядник завищив суми витрат на ремонтні роботи, чим спричинив збитків столичному бюджету на понад 500 тис. гривень.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження УСР ДСР НП України.
Пресслужба Київської міської прокуратуриTweet