В Ужгороді затримали чоловіка, підозрюваного у спробі підпалу квартири

В Ужгороді під час спільного патрулювання з працівниками поліції, гвардійцями 3 батальйону 2 Галицької бригади Нацгвардії України було помічено підозрілого чоловіка, який різко змінив напрям руху.

Було прийнято рішення провести поверхневу перевірку. Під час неї було виявлено пакет з речовиною, що нагадувала амфетамін. Приблизна вага 3 грами.

Того ж дня правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі підпалу квартири. Так, на лінію «102» надійшло повідомлення від містянки, в якому значилось, що невідома особа намагалась здійснити підпал її квартири. По прибуттю на місце події, жінка детально описала особу, яку побачила. Провівши розшукові заходи правоохоронці неподалік знайшли чоловіка, який підпадав під опис. При ньому було виявлено 3 літри легкозаймистої речовини. // Закарпаття онлайн