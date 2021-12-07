В Запорожье несовершеннолетние девицы жестоко избили сверстниц

В Запорожье четверо несовершеннолетних девушек жестоко избили своих сверстниц за то, что те якобы целовались с парнем одной из нападавших.

Им может грозить до 7 лет лишения свободы, указали в местной полиции, пишет УНН.

22 ноября в отделение полиции № 3 Запорожского районного управления ГУНП обратились родители потерпевших, которые заявили об избиении своих детей. Как выяснилось, инцидент произошел на спортивной площадке одной из школ Шевченковского района города.

В частности, 6 декабря в интернете, на одном из запорожских Telegram-каналов было выявлено видео, на котором несколько девушек жестоко избивают трех своих сверстниц и требуют перевести деньги на их банковскую карту.

Как информирует Telegram-канал, причиной избиения стал якобы поцелуй с парнем одной из нападавших.

Предварительно событие квалифицировали по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Все пострадавшие девушки 2007, 2008 и 2005 годов рождения были направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Согласно ее выводам, телесные повреждения двух пострадавших квалифицируются как легкие, еще одна экспертиза продолжается.

Во время проведения следственных действий сотрудниками полиции установлены личности нарушительниц, которые наносили травмы. Это четыре девушки в возрасте от 15 до 16 лет.

6 декабря, после того как видео было обнародовано в социальной сети, под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры, уголовное производство было переквалифицировано на ч. 2 ст. 296 (Хулиганство), а также открыто еще по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос сообщения злоумышленницам о подозрениях и избрании мер пресечения. Самая строгая санкция по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.