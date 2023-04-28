Взяли під варту мешканця Золочівщини, який забив до смерті односельчанку

За процесуального керівництва прокурорів Золочівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 38-річному місцевому мешканцю за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, в одному із сіл Золочівського району у перший день Великодніх свят підозрюваний прийшов у гості до своєї знайомої, 61-річної односельчанки.

Вони разом пішли на кухню, де почали розпивати алкогольні напої. Під час застілля між чоловіком та жінкою виник конфлікт.

У ході суперечки, підозрюваний почав бити потерпілу кулаками, від чого вона впала на підлогу. Не зважаючи на це, фігурант продовжив бити жертву. Після побиття, чоловік пішов до себе до дому.

На наступний день, до потерпілої прийшла провідати її донька. Вона знайшла свою матір побитою на підлозі кухні, викликала швидку.

Жінку доправили у реанімаційне відділення, де вона через декілька днів померла.

Суд задоволив клопотання прокурорів та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури