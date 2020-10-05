В Запорожье папаша ударил ножом 16-летнего сына

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Запорожье на ул. Финальная парень 16 лет получил ножевое ранение. На месте происшествия работали 1 врачебная и 1 детская бригада реанимации.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области, 4 октября около 15:15 в Заводский отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что у дома на улице Финальной пьяный 40-летний отец пырнул своего 16-летнего сына ножом во время ссоры.

Парня доставили в больницу с диагнозом непроникающей колото-резаным ранением подреберья и бедра. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. // Актуально