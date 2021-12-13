Под Николаевом неизвестный автомобиль сбил на переходе женщину с ребенком и скрылся

Вечером в понедельник, 13 декабря, возле села Мешково-Погорелово под Николаевом неизвестный автомобиль сбил маму с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Автомобиль ехал со стороны Баштанки в направлении Николаева. На пешеходном переходе возле села Мешково-Погорелово он сбил маму с ребенком, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего с места совершения ДТП скрылся.

Пострадавших с места происшествия увезли автомобили скорой помощи: маму в БМСП, ребенка – в Областную детскую больницу. Состояние ребенка расценивается как тяжелое, он помещен в реанимацию. Мама находится в состоянии средней степени тяжести.

Полиция ориентирована на розыск авто и водителя, сбившего пешехода и скрывшегося. Предположительно, это Opel Astra. В городе объявлен План-перехват. // Новости N