В Запорожье по подозрению в убийстве задержали 18-летнего парня

В Запорожье от огнестрельного ранения умер 19-летний парень

Вчера вечером в отделение полиции поступило анонимное сообщение о том, что в одной из квартир по улице Воронина ранен человек.

Как сообщала «Индустриалка», в одной из квартир обнаружили 19-летного парня с огнестрельным ранением грудной клетки. От полученных травм он скончался во время оказания медицинской помощи.

Предварительно установлено, что выстрел был произведен из гладкоствольного ружья, которое полицейские нашли под балконом на первом этаже. Тут же нашли 2 пистолета марки «ПМ», пистолет марки «ТТ» и нарезной карабин.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что преступление совершено с применением огнестрельного оружия, которое хранил 18-летний житель Запорожья. За несколько часов оперативники установили, что он скрывается в квартире своего знакомого.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении умышленного и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области.