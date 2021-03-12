В Запорожье в ходе драки в кафе подстрелили мужчину

В одном из кафе на бульваре Центральном прозвучали выстрелы. По сигналу «Тревога» на место прибыли полицейские охраны и задержали 65-мужчину с оружием в руках. Об этом сообщается на странице управления полиции охраны в Запорожской области в Facebook.

В кафе обнаружили 32-летнего мужчину с огнестрельной травмой живота. Он объяснил, что неизвестный в кафе начал вести себя неадекватно и агрессивно. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. 65-летний мужчина достал пистолет и выстрелили в оппонента.

На место вызвали бригаду скорой помощи. Помощь ему оказали на месте, от госпитализации пострадавший отказался.

На месте работали следователи. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по факту хулиганства. Подозреваемый задержан на месте происшествия. Он был пьян и объяснил, что выстрелил в сторону пострадаdшего во время внезапно возникшего конфликта.

Досудебное расследование продолжается. // Индустриалка