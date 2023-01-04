ВАКС арештував колишнього нардепа-ляшківця Скуратовського

Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього депутата Верховної Ради Сергія Скуратовського (фракція Радикальної партії Олега Ляшка), який підозрюється у незаконному заволодінні правом вимоги за кредитами приватного банку на понад 128 млн гривень.

Про це повідомляє УНН.

«4 січня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави одному з учасників організованої групи, яка протиправно заволоділа правом вимоги банківської установи на 128 млн грн – голові комітету Верховної Ради VIII скликання», – йдеться у повідомленні.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку обов’язків, зокрема, прибуття до суду, перебування у Києві чи Київській області, передача на зберігання правоохоронців своїх паспортів.

Деталі справи

За версією слідства у 2019 році Голова Комітету Верховної Ради, будучи фактичним власником низки юридичних осіб, здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (в тому числі і самого народного обранця).

З метою уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства «Сетам», а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.

Особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу вказаної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.

Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банківській установі шкоди понад 112 млн грн – саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тою, яку сплатили зловмисники.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.