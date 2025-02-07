ВАКС арештував заступника голови КМДА, застава – ₴15 мільйонів

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 15 млн грн», – йдеться у повідомленні.

У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.

Судове засідання з обрання запобіжного заходу відбувалося у закритому режимі.

Як повідомляв Укрінформ, 6 лютого під час операції «Чисте місто» працівники НАБУ повідомили про підозру столичним посадовцям, серед яких за даними ЗМІ, –заступник голови КМДА Петро Оленич, депутати Київської міської ради – голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, ексдепутат Київради Денис Комарницький, якого називають організатором, а також іншим учасникам схеми. Загалом правоохоронці затримали сімох осіб.

Схема, за даними НАБУ, полягала у пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

За даними слідства, депутати Київради та посадовці КМДА, частина яких входила до злочинної організації, а деякі перебували під її впливом, забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості.

Правоохоронці вважають, що у результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн. Водночас вдалося запобігти заволодінню ще шістьма земельними ділянками у столиці загальною вартістю 83,7 млн грн.

Правоохоронці також зафіксували пропозицію неправомірної вигоди у розмірі 100 тис. доларів члену земельної комісії та депутатці Київської міської ради за зловживання нею своїми повноваженнями та впливом в інтересах злочинної організації.

Київський міський голова Віталій Кличко 7 лютого повідомив, що столична влада співпрацює з правоохоронцями щодо розслідування земельної корупції. Він пообіцяв ухвалити управлінські рішення у разі доведення звинувачень щодо представників міської влади в суді.