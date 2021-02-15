До 9 років позбавлення волі засуджено молодика, затриманого із 70 пакетами психотропної речовини PVP

За участі Київської місцевої прокуратури № 10 оголошено обвинувальний вирок 24-річному чоловіку за фактом незаконного придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, чоловік за грошову винагороду отримував через поштовий зв’язок та у подальшому зберігав з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Після отримання чергової партії наркотиків молодика затримали.

Під час огляду у чоловіка вилучили пакет з психотропною речовиною вагою близько 20 гр, а також ще 70 пакетів чорного кольору з вказаною речовиною, які були розфасовані та підготовлені для подальшого збуту.

За результатами судового розгляду вироком Шевченківського районного суду міста Києва молодика засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Матеріали щодо осіб, причетних до вчинення злочину, виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Київська міська прокуратура